Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник Шахтера Додо вызван в сборную Бразилии для подготовки к матчам отбора на Олимпийские игры-2020, информирует официальный сайт местной федерации футбола.
Ранее 21-летний игрок Горняков уже получал вызов в национальную олимпийскую команду в октябре, но остался в запасе в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).
Соперниками Селесао в южноамериканском отборочном турнире будут Парагвай, Уругвай, Боливия и Перу.
Две лучших сборных из этой группы выйдут в плей-офф из четырех команд. Отбор на Олимпиаду пройдет с 18 января по 9 февраля.
В нынешнем сезоне Додо провел 17 матчей за Шахтер, отличившись 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.