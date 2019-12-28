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Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
19:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В октябре он уже вызывался в олимпийскую команду, но против Аргентины не играл.

Защитник Шахтера Додо вызван в сборную Бразилии для подготовки к матчам отбора на Олимпийские игры-2020, информирует официальный сайт местной федерации футбола.

Ранее 21-летний игрок Горняков уже получал вызов в национальную олимпийскую команду в октябре, но остался в запасе в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

Соперниками Селесао в южноамериканском отборочном турнире будут Парагвай, Уругвай, Боливия и Перу.

Две лучших сборных из этой группы выйдут в плей-офф из четырех команд. Отбор на Олимпиаду пройдет с 18 января по 9 февраля.

В УЕФА рассмотрели эпизод с удалением защитника Шахтера Додо в Лиге чемпионов

В нынешнем сезоне Додо провел 17 матчей за Шахтер, отличившись 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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ФК Шахтер, Сборная Бразилии, Чемпионат Украины, УПЛ, Додо.
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