У Ярмоленко будет новый тренер

Новости спорта:Английский Вест Хэм на официальном сайте объявил об увольнении Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера.

Руководство "молотобойцев" приняло соответствующее решение после поражения команды в домашнем матче 20-го тура АПЛ против Лестера (1:2).

"Мы объявляем об этом с огромным разочарованием. Мануэль - настоящий джентльмен. Работать с таким специалистом было настоящим удовольствием.

Но стало ясно, что необходимы изменения, чтобы вернуть клуб на амбициозный путь. Было необходимо действовать быстро, чтобы предоставить новому главному тренеру как можно больше времени", - заявил со-владелец клуба Дэвид Салливан.

Напомним, Пеллегрини возглавил Вест Хэм в мае 2018 года. После 20 туров клуб, за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил травму и уже не сыграет за Вест Хэм в 2019 году.