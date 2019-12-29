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Cваток прокомментировал возвращение в Украину

Cваток прокомментировал возвращение в Украину
17:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сваток рад вернутся в состав Днепра.

25-летний украинский защитник Александр Сваток прокомментировал свой переход в «Днепр-1».

— Александр, рад вернуться домой?

— (Улыбается.) Безусловно, я рад вернуться в родной город, в команду, в которой я многому научился.

— На протяженнии последнего года следил за украинской Премьер-лигой?

— Конечно. Больше всего смотрел поединки Днепра-1, так как у меня там много друзей, знакомые тренеры. Видел и много матчей Зари, цвета которой я защищал перед уходом в Хайдук.

— В чемпионате Хорватии ты боролся за второе место, а в Премьер-лиге, может, придется побороться и за выживание…

— Все возможно. Но ведь и первая шестерка от Днепра-1 не так далека, поэтому, думаю, что все по своим местам расставит последний тур первого этапа. Я приехал в Днепр постараться помочь Днепру-1 осуществить планы, которые вскоре будут очень серьезными…

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УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Днепр-1, Александр Сваток.
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