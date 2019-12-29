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Форвардом сборной Украины всерьез интересовались Бешикташ и Рома

Форвардом сборной Украины всерьез интересовались Бешикташ и Рома
18:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Яремчук признался, что летом мог перейти в более сильный чемпионат.

Форвард «Гента» Роман Яремчук недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт, однако украинскому игроку пообещали продать его при первой же возможности.

«Когда подписывал новый контракт с «Гентом», то они сами сказали - мы хотим тебя продать. Но давай ты подписываешь контракт, а мы тебя потом продаем. Клаусула? Нет, не прописывал. Я на 100% уверен, что они отпустят. Думаю, минувшим летом было рано уходить из «Гента».

«Официально было предложение от «Ромы» и «Бешикташа». От «Ромы» было официально с переговорами, но «Гент» загнул 20 миллионов евро, они сразу отказались», - рассказал Яремчук.

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В нынешнем сезоне украинец забил в чемпионате Бельгии 10 голов.

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Яремчук, Roma, Гент, Бешикташ.
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