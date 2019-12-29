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"Все решила страсть": Лэмпард о победе над Арсеналом

"Все решила страсть": Лэмпард о победе над Арсеналом
19:32 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Лэмпард назвал причины победы над "канонирами".

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).

«Мы кошмарно играли в первые 30 минут. Мы нервничали и словно были в летаргическом сне. Не сравнить с матчем против «Тоттенхэма» (2:0). Мы позволяли «Арсеналу» делать все, что ему вздумается. Нам пришлось рано произвести замену – я почувствовал, что это необходимо. Во втором тайме мы доминировали.

После 10 минут стало ясно, что «Арсенал» видел нашу встречу с «Тоттенхэмом» и вынудил нас играть в пять защитников вместо трех. Он играл замечательно, а нам не хватало сбалансированности. Замена позволила нам добавить одного игрока в полузащиту и увеличить темп.

Я могу принять неточный пас, но не летаргию в лондонском дерби. Я сказал игрокам об этом – и они сыграли так, как нужно. Во втором тайме все решили дух и страсть, а не тактика.

Мысленно я еще не отошел от поражения от «Саутгемптона» (0:2). В нашем следующем домашнем матче мы сделаем все, чтобы оставить это позади.

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АПЛ, Челси, Фрэнк Лэмпард, Арсенал, Микель Артета.
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