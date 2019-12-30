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Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)

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Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
07:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манчестер Сити прервал серию неудач в матче с Шеффилдом.

В рамках 20-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Шеффилд Юнайтед. Украинец Зинченко попал в стартовый состав Горожан и отыграл весь матч. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 53-й минуте. Серхио Агуэро получил мяч в штрафной и точно пробил в правый угол ворот.

На 82-й минуте Манчестер Сити удвоил счет. Кевин Де Брюйне забил гол в нижний левый угол ворот и не оставил гостям шансов на победу.

Обзор матча:

После матча Манчестер Сити занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе Горожан 41 очко.

Шеффилд Юнайтед остался на 8-м месте. В активе клуба 29 очков.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Шеффилд Юнайтед.
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