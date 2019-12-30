Перин покинет Ювентус в январе

Новости спорта:Кипер Ювентуса Маттиа Перин сегодня перейдет в Дженоа.

Кипер Ювентуса Маттиа Перин сегодня перейдет в Дженоа. Итальянский журналист Николо Шира в своем Твиттере сообщил о том, что клубы достигли договоренности об арендном соглашении.

Отмечается, что у Дженоа не будет права выкупа 27-летнего вратаря.

В 2018 году Перин перешел в Ювентус именно из Дженоа. За его трансфер бьянконери заплатили Грифонам 13 миллионов евро. Всего за Ювентус Перин провел лишь 9 матчей, все поединки пришлись на прошлый сезон.

В нынешнем сезоне Перин не провел ни одного матча за Ювентус, вернувшись к тренировкам лишь в середине октября.

Дженоа занимает последнее место в Серии А. 5 января Грифоны дома сыграют против Сассуоло.