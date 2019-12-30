Президент Ингульца рассказал о трансферных планах клуба

Новости спорта:Александр Поворознюк рассказал о том, стоит ли ожидать усиление команды в ближайшее трансферное окно.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о том, стоит ли ожидать усиление команды в ближайшее трансферное окно.

– Ингулец хотел усилиться игроками Шахтера, но трансферы не состоялись. Почему?

– Все эти агенты … Я с ними никогда не разговариваю, а тут пришлось это делать. Понимаете, 99,9% из них видят не футболиста в хорошей команде, а просто свое личное обогащение. Если честно, то меня это кумарит и я на определенной стадии вышел из переговоров.

– Зимой ваш клуб планирует приглашать серьезных игроков?

– Планируем усилиться известными и интересными футболистами, но не хочу называть их фамилии, ведь никакой конкретики еще нет, все находится на стадии переговоров. Когда подпишем контракты, тогда вы все узнаете.

Ингулец располагается на 3-м месте турнирной таблицы первой лиги Украины. В активе клуба 37 очков.

Следующий матч Ингулец проведет 4 марта. Подопечные Сергея Лавриненко встретятся с Минаем.