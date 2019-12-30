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"Игра превращается в хаос": Гвардиола раскритиковал систему VAR

"Игра превращается в хаос": Гвардиола раскритиковал систему VAR
10:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках 20-го тура АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках 20-го тура АПЛ.

«Второй тайм прошел лучше, чем первый. Мы хорошо атаковали и наконец выиграли тяжелую игру.

У нас было мало времени на восстановление сил после игры с Вулверхэмптоном. Мы встречались с крепким соперником. Поэтому комплименты моей команде.

Шеффилд Юнайтед поднялся в таблице АПЛ. Это невероятная команда. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и защищаются.

Я неоднократно говорил, что у меня огромный список претензий к VAR. Каждая игра превращается в хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация улучшится», – приводит слова Пепа BBC.

Напомним, что матч Манчестер Сити против Шеффилд Юнайтед завершился со счетом 2:0. После игры манчестерский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе Горожан 41 очко.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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