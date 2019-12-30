Легенда сборной Франции может возглавить Барселону

Новости спорта:Тьерри Анри, провалившийся в Монако, может принять Барселону.

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри может стать главным тренером «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

Как информирует источник, каталонский клуб рассматривает возможных кандидатов на замену наставнику команды Эрнесто Вальверде. Французский специалист поддерживает хорошие отношения с некоторыми игроками команды в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса, а также техническим директором клуба Эриком Абидалем.

Анри очень ценится в клубе и может в будущем стать главным тренером.

Тьерри Анри возглавил«Монреаль Импэкт» 14 ноября. 42-летний специалист пришёл в американскую команду после своего тренерского дебюта в «Монако», где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.