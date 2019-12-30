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Понедельник, 30.12.2019
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Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)

Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
16:44 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ

Новости спорта:Футболисты пожелали побольше улыбок и побед в 2019 году.

Игроки сборной Украины записали новогоднее поздравление для своих болельщиков.

Футболисты национальной команды Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, а также главный тренер Андрей Шевченко поздравили болельщиков с наступающими праздниками.

Игроки пожелали поклонникам спорта, чтобы 2020-й год принес "веру в себя", "новые приключения", "силу и мудрость", улыбки и хорошее настроение, а также "много побед".

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Напомним, что в 2019-м году сборная Украины квалифицировалась на Евро-2020. На групповом этапе чемпионата Европы наша команда сыграет с Нидерландами и Австрией, еще один соперник определится позже.

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Все по теме:

Сборная Украины, Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Александр Караваев, УАФ, Николай Матвиенко, Виктор Цыганков.
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