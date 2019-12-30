Сборная открытий Лиги чемпионов 2019

Новости спорта:Одиннадцать футболистов, о которых мы узнали в нынешней Лиге чемпионов.

Официальный сайт УЕФА представил сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Условий для отбора в команду было два: возраст - 24 года или младше и дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.

Вратарь

Алекс Мерет, 22 года (Наполи)

Голкипер неаполитанцев давно числился среди перспективных. В шести турах группового этапа он пропустил всего четыре мяча.

Защитники

Ашраф Хакими, 21 год (Боруссия Дортмунд)

Выпускник академии Реала - важный элемент в игровой системе Люсьена Фавра. Марокканский защитник забил четыре мяча, что многое говорит о его навыках игры в атаке.

Бенжамен Павар, 23 года (Бавария)

Едва ли кто-то плохо знаком с действующим чемпионом мира, но в этом розыгрыше француз впервые проверил свои силы в Лиге чемпионов. Помимо Павара, у Баварии есть Алфонсо Дейвис, а потому волноваться за оборону поклонникам мюнхенского клуба в ближейшем будущем не стоит.

Дайо Упамекано, 21 год (РБ Лейпциг)

Еще один француз, проявивший себя в Германии. Упамекано быстр, но при этом еще и прекрасно обращается с мячом.

Ренан Лоди, 21 год (Атлетико)

Отъезд Филипе Луиса и Лукаса Эрнандеса грозился оставить Атлетико без надежного левого крайнего. Молодой бразилец, эффективно действующий, что в обороне, что в атаке, прекрасно решил эту проблему.

Полузащитники

Сандер Берге, 21 год (Генк)

Генку пришлось нелегко на групповом этапе, но норвежец проявил себя самым лучшим образом. Его футбольный интеллект и лидерские качества привлекли внимание многих серьезных клубов.

Кай Хаверц, 20 года (Байер)

В Германии Хаверца, проводящего четвертый сезон во взрослом футболе, уже прозвали мастером на все руки. И этой осенью мы узнали, почему. Атакующий хавбек сборной Германии действительно умеет делать все - и на многих позициях.

Дани Ольмо, 21 год (Динамо Загреб)

В 2014 году вингер принял непростое решение, покинув Барселону в поисках игровой практики. Как выяснилось, Дани Ольмо не прогадал. Из загребского Динамо он сумел попасть в сборную Испании, за которую дебютировал в ноябре. И забил уже спустя три минуты.

Нападающие

Родриго, 18 года (Реал)

По словам Зинедина Зидана, у юного бразильца есть всего понемногу. Звездным часом Родриго стал поединок с Галатасараем, в котором он оформил хет-трик.

Эрлинг Холанд, 19 лет (Зальцбург)

Нападающий сборной Норвегии взял Лигу чемпионов штурмом, отметившись хет-триком в первом тайме своего дебютного матча с Генком. Холанн продолжил забивать в следующих четырех турах и с восемью голами стал вторым бомбардиром группового этапа, уступив только Роберту Левандовски (10).

Лаутаро Мартинес, 22 года (Интернационале)

Пять голов Лаутаро не помогли нерадзурри выйти в плей-офф, но сполна продемонстрировали все достоинства аргентинца: скорость, мощь, трудолюбие, ловкость и голевое чутье.