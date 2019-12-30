Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо

Новости спорта:Словацкий клуб "повесил ценник" на своего форварда Андража Шпорара.

Вице-президент Словакна Иван Кмотрик заявил о том, что форвард клуба Андраж Шпорар заинтересовал своей игрой целый ряд европейских клубов, а также рассказал о цене на игрока.

"Не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за 7-8 млн евро.

Это правда, что Селтик прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к Шпорару.

Но есть интерес не только от этого клуба, также есть и из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии. Интерес очень велик, ожидаем, что он будет еще больше во время трансферного окна", - цитирует Кмотрика futbal.pravda.sk.

Шпорар сыграл за Слован 11 матчей нынешнего сезона, забив 12 голов.