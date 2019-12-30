В Англии оценили главную силу Зинченко

Новости спорта:Английская пресса назвала "главную силу" Зинченко в "Манчестр Сити".

Во вчерашнем поединке английской футбольной Премьер-лиги "Манчестер Сити", в котором выступает хавбек сборной Украины Александр Зинченко дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" - 2:0.

Издание Manchester Evening News отметило, что украинец в этой игре хорошо объединял оборонительные и атакующие функции, сообщает Zbirna.com.

"Александр был пойман соперником в моменте с голом, который отменил VAR. Он, однако, хорошо объединял оборонительные и атакующие функции. В этом главная сила Зинченко", - написало издание.

Украинский футболист вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл полный поединок на позиции левого защитника.