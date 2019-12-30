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В Англии оценили главную силу Зинченко

В Англии оценили главную силу Зинченко
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Английская пресса назвала "главную силу" Зинченко в "Манчестр Сити".

Во вчерашнем поединке английской футбольной Премьер-лиги "Манчестер Сити", в котором выступает хавбек сборной Украины Александр Зинченко дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" - 2:0.

Издание Manchester Evening News отметило, что украинец в этой игре хорошо объединял оборонительные и атакующие функции, сообщает Zbirna.com.

"Александр был пойман соперником в моменте с голом, который отменил VAR. Он, однако, хорошо объединял оборонительные и атакующие функции. В этом главная сила Зинченко", - написало издание.

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Украинский футболист вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл полный поединок на позиции левого защитника.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Александр Зинченко.
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