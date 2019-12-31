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Неймар: Истории как с Дентиньо и Тайсоном - неприемлемы

Неймар: Истории как с Дентиньо и Тайсоном - неприемлемы
07:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий сборной Бразилии Неймар крайне отрицательно реагирует на расизм.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в интервью France Football рассказал, что ему не нравится в футболе.

"Меня раздражает расизм, например. Истории как с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли – это для меня неприемлемо, так не должно быть. Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион", — заявил Неймар.

Неймар имел в виду инцидент, который случился в ноябре на матче Шахтер – Динамо. Тогда фанаты киевлян издавали обезьяньи звуки (по версии самих болельщиков – звуки совы), что очень обидело Тайсона и Дентиньо.

Неймар встретился с Месси и Суаресом (Фото)

Тайсон из-за этих звуков обиделся, ударил мячом в сторону сектора фанатов Динамо и показал им средний палец, за что был удален с поля. Впоследствии его дисквалифицировали на один матч и не стали отменять наказание.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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