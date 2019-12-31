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Когда Милан презентует Ибрагимовича

Когда Милан презентует Ибрагимовича
08:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: twitter

Новости спорта:Златан Ибрагимович возвращается в "Милан".

Официальная презентация Златана Ибрагимовича в "Милане" состоится 3 января 2020 года начиная с 10:00 по местному времени. Об этом сообщает итальянское издание MilanNews.It.

Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/2020 с возможностью продления ещё на один сезон.

2 января 38-летний швед прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными он стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

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После 17-го тура россонери занимают 11-е место в чемпионате Италии, набрав 21 очко.

6 января в матче 18-го тура итальянской Серии А "Милан" на "Сан-Сиро" примет "Сампдорию".

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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