Когда Милан презентует Ибрагимовича

Новости спорта:Златан Ибрагимович возвращается в "Милан".

Официальная презентация Златана Ибрагимовича в "Милане" состоится 3 января 2020 года начиная с 10:00 по местному времени. Об этом сообщает итальянское издание MilanNews.It.

Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/2020 с возможностью продления ещё на один сезон.

2 января 38-летний швед прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными он стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

После 17-го тура россонери занимают 11-е место в чемпионате Италии, набрав 21 очко.

6 января в матче 18-го тура итальянской Серии А "Милан" на "Сан-Сиро" примет "Сампдорию".