Скандальный полузащитник Челси может перейти в Астон Виллу

Новости спорта:Футболист Дэниел Дринкуотер почти не имеет игровой практики.

Полузащитник лондонского Челси Дэниел Дринкуотер, который выступает за Бернли на правах аренды, может перебраться в Астон Виллу. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист интересен главному тренеру Виллы Дину Смиту, который намерен его использовать в качестве замены Джону Макгинну.

Стоит отметить, что из-за травмы и потери доверия Дэниел Дринкуотер не появляется на поле за Берни. В текущем сезоне на его счету всего два матча.

Напомним, еще в сентябре Дринкуотера жестко избили в ночном клубе Манчестера за то, что он приставал к девушке одного из футболистов, который в тот момент также отдыхал в клубе.