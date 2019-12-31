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Хави: Победа в Лиге чемпионов выведет Манчестер Сити на новый уровень

Хави: Победа в Лиге чемпионов выведет Манчестер Сити на новый уровень
10:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хави прокомментировал работу Хосепа Гвардиола в Манчестер Сити.

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением о том, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделает всё возможное, что выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

"Хосеп — прирождённый победитель. Да, ему больно, что "Манчестер Сити" так сильно отстаёт от "Ливерпуля" в чемпионате, но сдаваться он не собирается. Он уже выиграл все трофеи в Англии и победа в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень. Сейчас, я уверен, он сделал приоритетным именно этот трофей", — приводит слова Хави Mirror.

"Манчестер Сити" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очков в 20 турах Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут дома с "Эвертоном". Встреча состоится 1 января.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Хави, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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