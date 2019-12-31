Скачать
Вторник, 31.12.2019
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR

Известный арбитр Кашшаи завершил карьеру

Известный арбитр Кашшаи завершил карьеру
11:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Виктор Кашшаи не собирается покидать футбол - теперь он собирается строить карьеру в менеджменте.

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении судейской карьеры.

"Я заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы встретиться с новыми вызовами. Спасибо всем – федерации, ее руководителям, коллегам и прочим людям, которые помогали мне за этот период, потому что без них не было бы моего успеха", — цитирует Кашшаи Goal.

"Я провел двадцать лет в высшей лиге Венгрии, а на международном уровне судил практически все, о чем можно было мечтать. Три десятилетия – большой период времени. Я решил начать новую эру в своей жизни. Не хочу покидать футбол. В последнее время я изучал спортивный менеджмент и надеюсь быть успешным в этой области".

Кашшаи сдал судейский экзамен в 15-летнем возрасте в 1990 году, а спустя девять лет уже судил матчи элитного дивизиона в Венгрии. С 2003 Виктор стал арбитром ФИФА.

"Он хороший арбитр": футболист сборной Украины похвалил Кашшаи

В карьере Кашшаи были Олимпийские игры-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018 и ряд других турниров. Также в 2011 году он судил финал Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед, в 35 лет став самым молодым арбитром, обслужившим решающий поединок турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро-2012, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Виктор Кашшаи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
03 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
04 Эмери назвал единственного игрока Арсенала, не попрощавшегося с ним
05 Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь