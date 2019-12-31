Известный арбитр Кашшаи завершил карьеру

Новости спорта:Виктор Кашшаи не собирается покидать футбол - теперь он собирается строить карьеру в менеджменте.

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении судейской карьеры.

"Я заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы встретиться с новыми вызовами. Спасибо всем – федерации, ее руководителям, коллегам и прочим людям, которые помогали мне за этот период, потому что без них не было бы моего успеха", — цитирует Кашшаи Goal.

"Я провел двадцать лет в высшей лиге Венгрии, а на международном уровне судил практически все, о чем можно было мечтать. Три десятилетия – большой период времени. Я решил начать новую эру в своей жизни. Не хочу покидать футбол. В последнее время я изучал спортивный менеджмент и надеюсь быть успешным в этой области".

Кашшаи сдал судейский экзамен в 15-летнем возрасте в 1990 году, а спустя девять лет уже судил матчи элитного дивизиона в Венгрии. С 2003 Виктор стал арбитром ФИФА.

В карьере Кашшаи были Олимпийские игры-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018 и ряд других турниров. Также в 2011 году он судил финал Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед, в 35 лет став самым молодым арбитром, обслужившим решающий поединок турнира.