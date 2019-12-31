Сульшер прокомментировал ситуацию с форвардами в МЮ

Новости спорта:Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер высказался о нападающих своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающих своей команды.

Норвежский специалист считает, что Мейсон Гринвуд смог заменить Ромелу Лукаку, который покинул "красных дьяволов" прошлым летом.

"Мы всегда верили, что Энтони Мартиаль и Маркус Рашфорд способны забивать голы. Мейсон Гринвуд заполнил большой пробел в этом аспекте".

"Я не беспокоюсь о количестве голов своих нападающих. У Мейсона сейчас восемь, у Маркуса и Энтони также немало".

"Ромелу Лукаку — хороший форвард, и он всегда будет отличаться своим голевым чутьем, но пришло его время двигаться дальше".

"Прошлым летом мы не смогли найди подходящую замену Лукаку за пределами нашего клуба, однако у нас есть Мейсон", — приводит слова Сульшера Sky Sports.