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Сульшер прокомментировал ситуацию с форвардами в МЮ

Сульшер прокомментировал ситуацию с форвардами в МЮ
13:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер высказался о нападающих своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающих своей команды.

Норвежский специалист считает, что Мейсон Гринвуд смог заменить Ромелу Лукаку, который покинул "красных дьяволов" прошлым летом.

"Мы всегда верили, что Энтони Мартиаль и Маркус Рашфорд способны забивать голы. Мейсон Гринвуд заполнил большой пробел в этом аспекте".

"Я не беспокоюсь о количестве голов своих нападающих. У Мейсона сейчас восемь, у Маркуса и Энтони также немало".

"Ромелу Лукаку — хороший форвард, и он всегда будет отличаться своим голевым чутьем, но пришло его время двигаться дальше".

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"Прошлым летом мы не смогли найди подходящую замену Лукаку за пределами нашего клуба, однако у нас есть Мейсон", — приводит слова Сульшера  Sky Sports.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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