Сульшер - о трансферах МЮ: Нет смысла покупать игроков просто ради покупки

Новости спорта:Норвежец отметил, что клуб купит только подходящих футболистов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер объяснил, каких игроков будет покупать клуб во время зимнего трансферного окна.

"Я всегда настроен оптимистично. Уверен, что клуб сможет помочь нашим игрокам сохранить свою физическую форму. Конечно, если на трансферном рынке будут доступны подходящие нам футболисты, мы сделаем предложение. Нет смысла покупать игроков просто ради покупки. Эти нарушит баланс внутри коллектива.

Мы готовы подписать подходящих футболистов, желательно на долгосрочную перспективу. Усилившись одним-двумя игроками, у нас будет конкуренция за место в основе", - приводит слова Сульшера The Guardian.

Напомним, Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.