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"Год побед": Павелко подвел итоги уходящего года (Видео)

"Год побед": Павелко подвел итоги уходящего года (Видео)
16:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В опубликованном видео функционер подвел итоги прошлого года и поделился планами и надеждами на 2020-й.

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"Трудно определить, какая из наших побед была ключевой: или невероятный триумф сборной U-20, или золото дефлимпийцев на чемпионате Европы, или выход нашей женской сборной по футзалу в Финал четырех, или путевки в элит-раунд квалификации чемпионата Европы сборных U-17 и U-19, или невероятные эмоции, которые подарила нам национальная сборная, пробившись на ЧЕ-2020 с первого места".

Завершая свое выступление, президент УАФ обратился к фанатам: "Давайте любить нашу страну и наш футбол и радоваться его успехам вместе. Будем едиными, будем сильными, будем дружными! С Новым годом!"

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Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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