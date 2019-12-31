"Год побед": Павелко подвел итоги уходящего года (Видео)

Новости спорта:Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В опубликованном видео функционер подвел итоги прошлого года и поделился планами и надеждами на 2020-й.

"Трудно определить, какая из наших побед была ключевой: или невероятный триумф сборной U-20, или золото дефлимпийцев на чемпионате Европы, или выход нашей женской сборной по футзалу в Финал четырех, или путевки в элит-раунд квалификации чемпионата Европы сборных U-17 и U-19, или невероятные эмоции, которые подарила нам национальная сборная, пробившись на ЧЕ-2020 с первого места".

Завершая свое выступление, президент УАФ обратился к фанатам: "Давайте любить нашу страну и наш футбол и радоваться его успехам вместе. Будем едиными, будем сильными, будем дружными! С Новым годом!"