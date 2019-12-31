Фанаты Шахтера выбрали лучший гол "горняков" в 2019 году (Видео)

Фанаты «Шахтера» признали мяч 30-летнего украинского полузащитника Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер» (2:1) лучшим в 2019-м году. Он был забит в компенсированные минуты и перевел игру в дополнительное время.