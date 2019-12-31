"МЮ гробит футболистов": Райола раскритиковал боссов "красных дьяволов"

Новости спорта:Мино Райола раскритиковал методы работы клуба с футболистами.

Агент полузащитника английского Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола раскритиковал методы работы клуба с футболистами.

"В текущее трансферное окно никто из моих игроков не перейдет в Манчестер Юнайтед. Их методы работы - ужасны.

Они бы угробили и таких футболистов, как: Пеле, Марадону и Мальдини. Больше никого не приведу в этот клуб.

Что касается Поля Погба? Хочу чтобы он ушел. Ему нужен такой клуб, как Ювентус. Там он отлично играл", - сказал Райола в интервью La Repubblica.

Напомним, подопечный Мино Райолы Эрлинг Холанд мог перебраться в МЮ. Однако молодой форвард предпочел дортмундскую Боруссию. После трансфера стало известно, сколько заработал Райола за переход.