Назван лучший игрок Днепр-1 в 2019 году

Новости спорта:Игорь Когут был признан лучшим игроком СК «Днепр-1» в 2019 году.

Полузащитник Игорь Когут признан болельщиками лучшим игроком команды в 2019 году, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний хавбек опередил в голосовании голкипера Валерия Юрчука и защитника Сергея Логинова. Отметим, что это звание достается Когуту второй раз подряд — в сезоне 2018/19 он также был признан лучшим игроком года в СК Днепр-1.

В текущем сезоне Когут провел в составе днепрян 17 матчей, отметившись четырьмя голами и одним ассистом.

Днепр-1 располагается на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 18 очков после 18 туров.

Следующий матч Днепр-1 проведет 22 февраля. Клуб встретится с Карпатами.

Ранее сообщалось, что команда Михайленко усилилась защитником Александром Сватком и форвардом Алексеем Хобленко.