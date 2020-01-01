Атлетико потерял игрока на неопределенный срок

Новости спорта:Сроки восстановления футболиста неизвестны.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар выбыл на неопределенный срок. Хавбек травмировал мышцы бедра, сообщает официальный сайт Матрасников.

Отмечается, что сроки возвращения француза пока что неизвестны, а его возвращение на поле зависит от хода восстановления.

В нынешнем сезоне Лемар провел 21 матч за Атлетико, не отметившись результативными действиями. В последнее время полузащитник не попадает в основной состав Матрасников.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован Лион. Представители Ткачей обратились к Матрасникам с предложением арендовать вингера до конца сезона.

Атлетико на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре Ла Лиги команда Диего Симеоне 4 января дома примет Леванте.