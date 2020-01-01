Яремчук тратит в месяц около 1,5 тысячи евро

Новости спорта:Форвард сборной Украины рассказал о своих тратах в Бельгии.

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, сколько в Бельгии тратит денег в месяц. Об этом он рассказал в передаче Вацко Live.

- Сколько тратишь на жизнь в месяц?

– Честно, очень и очень мало. Покушать, купить, что надо себе, жене, сейчас ребенок появился. Особо много денег не трачу.

- Сколько в месяц без коммунальных?

– Где-то 1,5 тысячи евро. Очень скромно. Это без шмоток. Покушать, в ресторан сходить, за парковку платишь, бензин.

- Ты не транжира?

– Тяжело сказать. Если что-то хочу купить, могу себе позволить, если очень хочется. Я не модник, не шопоголик. Там что-то жене купить на день рождения.