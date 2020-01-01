Санта Клаус и агент: как Ярмоленко встретил Новый год (Фото)

Новости спорта:Форвард «Вест Хэма» восстанавливается после травмы.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко встретил 2020-й год в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.

Напомним, Ярмоленко сейчас выступает за английский Вест Хэм, но в последнее время его дела не очень. Футболист получил травму и не сыграет 3-4 недели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С наступающим новым годом Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim) 31 Дек 2019 в 1:41 PST

Британское издание The Guardian называет переход 30-летнего игрока за 20 млн евро одним из самых провальных для клуба за последнее время.

Приобретение экс-тренера Мануэля Пеллегрини не сработали, поэтому он и ушел. Ярмоленко тоже может не задержаться в АПЛ, если не начнет стабильно играть.