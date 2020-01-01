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Среда, 01.01.2020
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Санта Клаус и агент: как Ярмоленко встретил Новый год (Фото)

Санта Клаус и агент: как Ярмоленко встретил Новый год (Фото)
09:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Форвард «Вест Хэма» восстанавливается после травмы.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко встретил 2020-й год в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.

Напомним, Ярмоленко сейчас выступает за английский Вест Хэм, но в последнее время его дела не очень. Футболист получил травму и не сыграет 3-4 недели.

 
 
 
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С наступающим новым годом

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Счастливый Коноплянка поздравил с Новым годом (Фото)

Британское издание The Guardian называет переход 30-летнего игрока за 20 млн евро одним из самых провальных для клуба за последнее время.

Приобретение экс-тренера Мануэля Пеллегрини не сработали, поэтому он и ушел. Ярмоленко тоже может не задержаться в АПЛ, если не начнет стабильно играть.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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