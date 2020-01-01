Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год

Новости спорта:Андрей Шевченко встретил 2020-й год с женой и детьми.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал, как отпраздновал Новый год.

Наставник национальной команды вместе с женой Кристен Пазик, а также двумя сыновьями Джорданом и Кристианом встретили Новый год в ресторане. Семья сфотографировалась в забавных одинаковых шляпах, а фотографией Шевченко поделился на своей странице в Instagram.

Напомним, игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами. На заднем фоне видно, что по телевизору пара смотрела новогоднее выступление президента Украины Владимира Зеленского.