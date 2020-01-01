Месси - лучший бомбардир десятилетия

Нападающий Барселоны Лионель Месси за десять лет забил 522 гола, что на 45 больше, чем его вечный соперник нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.
Голевой коэффициент Месси равен 1,002, а у португальца - 0,975. Третий показатель принадлежит нападающему Баварии Роберту Левандовски, забившему 324 гола в 454 матчах.
Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами. На заднем фоне видно, что по телевизору пара смотрела новогоднее выступление президента Украины Владимира Зеленского.