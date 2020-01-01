Месси - лучший бомбардир десятилетия

Новости спорта:Лионель Месси забил на 45 голов больше, чем Криштиану Роналду.

Нападающий Барселоны Лионель Месси за десять лет забил 522 гола, что на 45 больше, чем его вечный соперник нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

Голевой коэффициент Месси равен 1,002, а у португальца - 0,975. Третий показатель принадлежит нападающему Баварии Роберту Левандовски, забившему 324 гола в 454 матчах.

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами. На заднем фоне видно, что по телевизору пара смотрела новогоднее выступление президента Украины Владимира Зеленского.