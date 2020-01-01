Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера

Челси упустило победу над Брайтоном в АПЛ (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
Челси упустило победу над Брайтоном в АПЛ (Фото, Видео)
16:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда Лэмпарда упустила возможность приблизиться к топ-3.

Челси не сумел победить в рамках 21-го тура АПЛ в игре с Брайтоном. Первый матч лондонцев в 2020 году завершился со счетом 1:1.

Уже на 10-й минуте Сесар Аспиликуэта вывел вперед команду Лампарда, забив первый гол в АПЛ в новом году. Синие вели в счете практически весь матч.

Брайтон сравнял счет на 84-й минуте — точный удар на счету иранца Алирезы Джаханбахша.

Обзор матча:

Челси находится на четвертом месте турнирной таблицы АПЛ, а Брайтон занимает 13-е место. В следующей игре лондонцы сыграют 11 января с Бернли, Чайки встретятся в тот же день против Эвертона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
02 Анчелотти назвал лучшую команду Европы
03 Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия
04 Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
05 Усик: Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь