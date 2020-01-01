Челси упустило победу над Брайтоном в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:Команда Лэмпарда упустила возможность приблизиться к топ-3.

Челси не сумел победить в рамках 21-го тура АПЛ в игре с Брайтоном. Первый матч лондонцев в 2020 году завершился со счетом 1:1.

Уже на 10-й минуте Сесар Аспиликуэта вывел вперед команду Лампарда, забив первый гол в АПЛ в новом году. Синие вели в счете практически весь матч.

Брайтон сравнял счет на 84-й минуте — точный удар на счету иранца Алирезы Джаханбахша.

Обзор матча:

Челси находится на четвертом месте турнирной таблицы АПЛ, а Брайтон занимает 13-е место. В следующей игре лондонцы сыграют 11 января с Бернли, Чайки встретятся в тот же день против Эвертона.