Реал намерен заполучить лидера Ливерпуля

Новости спорта:Садио Мане вновь попал в сферу интересов мадридского Реала.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане вновь попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Le10Sport.

"Сливочные" планируют укрепить линию нападения и уже начали переговоры с представителями сенегальского форварда. Руководство мадридского клуба рассматривает 27-летнего игрока в качестве замены для Гарета Бэйла.

Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков в футболке "красных", забив 14 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал предложил Наполи 70 миллионов евро за Фабиана Руиса.