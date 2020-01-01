Новогодний подарок украинцам: у Динамо новый тренер

Новости спорта:Сергей Ковальчук возглавил Динамо-Брест.

Сергей Ковальчук возглавил Динамо-Брест, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с наставником рассчитан на три года.

46-летний Ковальчук сменил на посту главного тренера команды чеха Марцела Личку, который покинул команду после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Ковальчук последние три сезона занимал должность спортивного директора Динамо-Брест. Он работал главным тренером команды с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы.

За Динамо-Брест выступают три украинца: защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Форвард был признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

По завершении сезона Динамо-Брест покинул украинский нападающий Алексей Хобленко. Форвард продолжит карьеру в СК Днепр-1.

В январе Динамо-Брест проведет два товарищеских матча против представителей УПЛ. 24 января команда Ковальчука встретится с Мариуполем, 27 января состоится матч против киевского Динамо.