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Лидер Спортинга: Меня привлекает АПЛ

Лидер Спортинга: Меня привлекает АПЛ
19:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бруну Фернандеш летом был близок к переходу в Тоттенхэм.

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш после продления контракта с лиссабонским клубом рассказал о своих вариантах ухода из клуба прошлым летом. По его словам, его манил интерес со стороны Тоттенхэма.

«Я думал, что уйду из Спортинга летом. После Лиги Наций много кто мной интересовался, особенно Тоттенхэм. Они были единственными, с кем я вел переговоры», — цитирует Бруну Фернандеша Mirror со ссылкой на Record.

«Меня привлекала АПЛ, а интерес со стороны Тоттенхэма подпитывал желание решиться на переход. Но сейчас мое желание выступать за Спортинг не уменьшилось, для меня большая честь играть за этот клуб».

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 23 матча во всех турнирах за Спортинг, забив 13 голов и сделав столько же ассистов.

Тоттенхэм находится на шестом месте турнирной таблицы АПЛ, Спортинг занимает третью строчку чемпионата Португалии.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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