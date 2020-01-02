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Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)

Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
07:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и одержал первую домашнюю победу с октября.

В Лондоне завершился центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча лондонцы забили в первом тайме. На 8-й минуте Николя Пепе воспользовался удачным отскоком и из пределов штрафной точно пробил в дальний угол. Ещё один мяч «Арсенал» забил в концовке первого тайма. На 42-й минуте после углового голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отбил мяч перед собой, а Сократис Папастатопулос добил его в пустые ворота с близкого расстояния.

«Арсенал» одержал первую домашнюю победу с октября 2019 года. Лондонцы набрали 27 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 42

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69) — Торрейра, Джака — Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг — Ляказетт (Гендузи, 82)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич (Мата, 81) — Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд — Мартиаль

Предупреждения: Колашинац, Сака

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола.
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