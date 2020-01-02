Карпаты получат 2,5 миллиона евро за Карраскаля

Новости спорта:Сам игрок счастлив остаться в Аргентине.

Карпаты получат 2,5 миллиона евро за переход вингера Хорхе Карраскаля в Ривер Плейт. В руководстве аргентинского клуба довольны выступлениями игрока, поэтому было принято решение полностью выкупить контракт футболиста.

Сам игрок невероятно счастлив от того, что продолжит карьеру в Аргентине.

«Я вижу, что в меня верят в Ривере. Ценю ту возможность, которая есть у меня, поэтому буду счастлив остаться здесь как можно дольше», — цитирует слова футболиста Gol Caracol.

В текущем сезоне Карраскаль провел в составе Ривер Плейт 13 матчей во всех турнирах, забив два мяча. Вместе с командой колумбиец дошел до финала Копа Либертадорес, где уступил Фламенго (1:2).

Ранее сообщалось, что Карпаты могут остаться без трансферов на ближайшие три года. Трансферный бан львовянам грозил за невыплату 2 миллионов евро Севилье по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля. Однако в декабре появилась информация, что Карпаты избегут трехлетнего трансферного бана.

Карраскаль играл за Карпаты с лета 2017 года по январь 2019 года. За это время он провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Зимой Карраскаль был арендован аргентинским Ривер Плейтом.