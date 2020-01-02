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Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко

Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
15:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Интера.

Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Интера Габиголу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в Twitter. Нерадзурри готовы отпустить бразильца за 22 миллиона евро.

Кроме Молотобойцев, на Габигола претендует Фламенго, за который нападающий выступал на правах аренды. Бразильский клуб намерен договориться с Интером о полноценном переходе игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Габигол забил 34 мяча в 43 матчах за Фламенго. Форвард помог красно-черным выиграть Копа Либертадорес и чемпионат Бразилии.

Напомним, что за Вест Хэм выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко. Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по украинцу, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна.

Лидер Манчестер Юнайтед ляжет под нож

На прошлой неделе Вест Хэм возглавил Дэвид Мойес, сменивший на посту главного тренера команды Мануэля Пеллегрини. В первом матче под руководством нового менеджера Молотобойцы разгромили Борнмут (4:0).

Вест Хэм идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч команда Мойеса проведет 5 января на выезде против Гиллингема в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Габигол.
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