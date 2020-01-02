"Молния Маккуин": фанаты потроллили звезду Вулверхэмптона (Фото)

Новости спорта:Адама Траоре вышел на игру АПЛ без спонсора на футболке.

Звезда Вулверхэмптона Адама Траоре сыграл против Уотфорда в футболке без спонсора клуба.

На передней части футболки не было логотипа ManBetX, хотя у других игроков с этим проблем не было.

Траоре в матче против Уотфорда:

Другие футболисты "Вувз" в том же матче:

В соцсетях фанаты обратили внимание и задались вопросом в чем причина.

Один фанат отметил, что "Траоре носит другую футболку, потому что его руки не вписываются в обычную"

"Почему у футболки Траоре нет спонсора? Он носит детский комплект или что-то в этом роде? Шорты тоже выглядят слишком маленькими", - пишет другой.

"Возможно, футболка Траоре изготовлена на заказ, чтобы учесть его мышцы".

Еще одной версией стала скорость игрока - "Он так быстр, что титульный спонсор отвалился?", - задается вопросом один из фанатов.