Английский клуб может перехватить форварда у Динамо

Новости спорта:Андраж Шпорар заинтересовал английский Бристоль Сити.

Нападающий Слована Андраж Шпорар заинтересовал английский Бристоль Сити. По информации bristolpost.co.uk, клуб намерен усилить линию атаки в январе, а Шпорар является одним из кандидатов на усиление.

Отмечается, что клуб готов оформить переход в ближайшие дни. Братиславский Слован не намерен расставаться с нападающим Андражем Шпораром за сумму менее 7-8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за словенского форварда 4,1 миллион евро. Однако позднее портал fcdynamonation.com сообщил, что киевляне не вели официальных переговоров по Шпорару. Сам игрок хочет в новом клубе получать один миллион евро в год.

Интерес к словенцу проявляет Селтик, причем Кельты готовы заплатить за него 5 миллионов фунтов.

25-летний Шпорар лидирует в бомбардирской гонке в чемпионате Словакии — на его счету 12 забитых мячей в 11 матчах за Слован. Во всех турнирах за команду он забил 20 голов в 25 играх.