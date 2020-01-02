Лестер нацелился на защитника Ювентуса

Новости спорта:Лестер лидирует в борьбе за защитника Ювентуса Даниэле Ругани

Лестер лидирует в борьбе за защитника Ювентуса Даниэле Ругани, сообщает Football Italia, ссылаясь на источники Sky Sport Italia.

Отмечается, что трансфер итальянца может обойтись Лисам в 20-25 миллионов евро. Кроме Лестера, на защитника претендуют Арсенал и Милан.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не рассчитывает на Ругани в нынешнем сезоне — 25-летний игрок провел всего три матча в футболке Старой синьоры с начала чемпионата.

Лестер занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от Ливерпуля на 10 очков (у Красных есть игра в запасе). В следующем туре Премьер-лиги Лисы дома сыграют против Саутгемптона.