Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)

Новости спорта:Милан официально представил шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Милан официально представил нападающего Златана Ибрагимовича в качестве январьского новичка команды.

Ранее стало известно, что на Сан-Сиро швед будет выступать под 21-м номером.

Контракт Златана рассчитан до конца нынешнего сезона и предусматривает возможность продления еще на год. За полгода швед заработает три миллиона евро.

До возвращения в Италию Ибрагимович выступал за Лос-Анджелес Гэлакси в чемпионате МЛС, забив 53 гола в 58 матчах за калифорнийский клуб.

В футболке россонери швед играл в период 2010-12 годов, забив за клуб 56 голов во всех турнирах.

Следующий матч подопечные Стефано Пиоли проведут 6 января против Сампдории.