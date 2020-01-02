Моуриньо не накажут за оскорбление тренера Саутгемптона

Новости спорта:Жозе Моуриньо не понесет наказание за инцидент в матче с Саутгемптоном.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо не понесет наказание за инцидент в матче с Саутгемптоном (0:1), сообщает Sky Sports.

Португалец в технической зоне соперника попытался демонстративно подсмотреть тактику Саутгемптона и вступил в перепалку с тренером вратарей Эндрю Спарксом, которого в послематчевом комментарии назвал «идиотом».

По информации источника, Футбольная ассоциация Англия не намерена заводить дисциплинарное дело по отношению к Жозе.

Моуриньо был назначен главным тренером Шпор в ноябре прошлого года. С тех пор команда добыла шесть побед, однажды сыграла вничью и уступила Саутгемптону, Челси и Манчестер Юнайтед.

В воскресенье, 5 января, подопечные Жозе сыграют с Мидлсбро в 1/32 финала Кубка Англии.