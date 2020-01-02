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Манджукич похвалил Роналду: Невероятный игрок

Манджукич похвалил Роналду: Невероятный игрок
22:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Марио Манджукич рассказал о своих отношениях с партнером по команде Криштиану Роналду.

Экс-нападающий Ювентуса Марио Манджукич рассказал о своих отношениях с партнером по команде Криштиану Роналду.

"Отсутствие игровой практики в Ювентусе было чем-то новым для меня. Но я всегда был воином, поэтому изо всех сил старался оставаться в форме. Очевидно, мне нужно узнать своих новых одноклубников, но я чувствую себя хорошо.

Я предпочитаю не говорить о прошлом, поэтому давайте смотреть в будущее. Я уже обо всем сказал в социальных сетях и не хочу повторяться.

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Все знают, что Криштиану невероятный игрок, он усердно работает над собой. Мне очень нравилось с ним играть, потому что мы прекрасно понимали друг друга", - цитирует Манджукича Football Italia.

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ФК Милан, Марио Манджукич, Футбол, Новости футбола.
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