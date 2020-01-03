Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:Подопечные Клоппа крушат всех подряд в английской премьер лиге.

Ливерпуль одержал первую победу в 2020 году, уверенно обыграв Шеффилд Юнайтед в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Красные повели в счете уже в начале игры благодаря голу Мохамеда Салаха. Во втором тайме удвоил преимущество мерсисайдцев Садио Мане.

Ливерпуль продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии — команда Юргена Клоппа выиграла 19-й матч в Премьер-лиге. У Красных 58 очков, что на 13 больше, чем у идущего на втором месте Лестера.

Обзор матча:

Шеффилд Юнайтед проиграл второй матч подряд, Клинки сейчас восьмые.

В следующем туре Ливерпуль сыграет на выезде против Тоттенхэма, Шеффилд Юнайтед примет Вест Хэм.