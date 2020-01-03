Легионер Динамо Самбрано нашел новый клуб

Новости спорта:Карлос Самбрано одобрил предложение Альянсы, но пока не подписал контракт с клубом из Лимы.

Защитник Динамо Карлос Самбрано одобрил предложение Альянсы, но пока не подписал контракт с клубом из Лимы, передает depor.com.

По данным источника, перуанец имеет на руках еще два предложения от клубов МЛС — Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс. Лишь тщательно рассмотрев их, игрок должен дать окончательный ответ насчет своего будущего.

Ранее сообщалось, что Альянса хотела договориться с Динамо касательно шестимесячной аренды перуанского защитника.

Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все время не сыграл ни одного матча за первую команду киевлян, довольствуясь лишь появлениями в молодежной команде.