Десна осуществила первый зимний трансфер

Новости спорта:"Десна" объявила о подписании контракта с Леваном Арвеладзе.

"Десна" объявила о подписании контракта с Леваном Арвеладзе. Грузинский хавбек стал первым новичком клуба в январе.

Арвеладзе подписал двухлетний контракт с «Десной» с возможностью продления еще на год. Отметим, что начало сезона грузин провел в «Заре».

До этого, с 2016-го года Арвеладзе играл за «Десну». Всего за клуб провел 41 матч (8 голов и 9 результативных передач). Ливан вместе с командой завоевал серебряные и бронзовые награды Первой лиги.

«Я искренне рад вернуться в Чернигов. «Десна» - это не просто команда, это как большая семья. Я знаю игроков, тренеров, руководство, поэтому уверен, сделал правильный выбор. Приложу максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои лучшие качестав», - сказал Арвеладзе.

В нынешнем сезоне 26-летний Арвеладзе провел за «Зарю» 10 матчей (1 гол) во всех турнирах, а 27-летний Будковский сыграл 16 игр (1 забитый мяч).