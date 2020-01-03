Коринтианс арендует Сидиклея: сколько заработает Динамо

Новости спорта:Защитник Динамо Сидиклей перейдет в Коринтианс на следующей неделе.

Защитник Динамо Сидиклей перейдет в Коринтианс на следующей неделе. По информации Globo Esporte, команды пришли к соглашению по сумме арендного соглашения бразильца.

Динамо снизило свои трансферные условия для Коринтианса и за аренду игрока бразильский клуб заплатит 200 тысяч евро. У Коринтианса будет первоочередное право выкупа Сидиклея после окончания аренды.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет от Коринтианса 1 миллион евро за годичную аренду Сидиклея. Также киевляне были готовы продать защитника за 5 миллионов евро. Вчера стало известно, что Коринтианс не будет платить Динамо за аренду защитника Сидиклея, однако полностью покроет его заработную плату.

Бразилец в 2018 году уже играл за Коринтианс на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе, после чего за 4,5 миллионов евро перешел в Динамо.

В нынешнем сезоне 26-летний Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Защитник только один раз попал в заявку команды на матч чемпионата Украины. В прошлом розыгрыше бразилец сыграл 23 матча за киевлян, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.