Неймар поставил ультиматум ПСЖ

Новости спорта:Неймар может продлить контракт с парижанами в случае успешного выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Форвард ПСЖ Неймар может продлить контракт с парижанами в случае успешного выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщает GFFN, ссылаясь на L’Equipe, бразилец чувствует, что в ПСЖ изменился менталитет.

Отмечается, что у Неймара есть желание выигрывать большие трофеи. Однако сейчас ситуация изменилась — у Неймара стабилизировались отношения с Мбаппе, поэтому в случае успешной игры в ЛЧ, форвард может согласиться на пролонгацию соглашения с парижанами.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 12 матчей. Он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

Летний трансфер Неймара в Барселону сорвался. Главной причиной срыва стало позднее предложение со стороны каталонцев и отказ Дембеле становиться частью сделки. Ранее сообщалось, что игроки Барселоны были готовы пожертвовать зарплатами ради трансфера Неймара. Также, в ноябре Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ. Руководство клуба предлагало бразильцу договор до 2025 года.

ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Боруссии Д. В Лиге 1 парижане лидируют в турнирной таблице, опережая Марсель на семь очков.