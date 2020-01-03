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Неймар поставил ультиматум ПСЖ

Неймар поставил ультиматум ПСЖ
15:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Неймар может продлить контракт с парижанами в случае успешного выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Форвард ПСЖ Неймар может продлить контракт с парижанами в случае успешного выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщает GFFN, ссылаясь на L’Equipe, бразилец чувствует, что в ПСЖ изменился менталитет.

Отмечается, что у Неймара есть желание выигрывать большие трофеи. Однако сейчас ситуация изменилась — у Неймара стабилизировались отношения с Мбаппе, поэтому в случае успешной игры в ЛЧ, форвард может согласиться на пролонгацию соглашения с парижанами.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 12 матчей. Он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

Летний трансфер Неймара в Барселону сорвался. Главной причиной срыва стало позднее предложение со стороны каталонцев и отказ Дембеле становиться частью сделки. Ранее сообщалось, что игроки Барселоны были готовы пожертвовать зарплатами ради трансфера Неймара. Также, в ноябре Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ. Руководство клуба предлагало бразильцу договор до 2025 года.

ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Боруссии Д. В Лиге 1 парижане лидируют в турнирной таблице, опережая Марсель на семь очков.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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