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Симеоне раскритиковал своего подопечного

Симеоне раскритиковал своего подопечного
16:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Диего Симеоне не доволен Тома Лемаром.

Перед матчем 19-го тура чемпионата Испании против Леванте Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов.

"Я не хочу говорить о том, какие трансферы состоятся в январе, – цитирует Симеоне Marca. – Я предоставил руководству клуба свой список, а что будет дальше — пока неизвестно. Сейчас меня больше беспокоит предстоящий матч и те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Кавани? Я не хочу говорить об игроках, которых нет в моей команде. Да, нам нужно усиление, но и в своем нынешнем состоянии команда способна выполнить поставленные перед ней задачи".

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"Лемар? Это отличный футболист, умеющий делать то, что другим не под силу. Я всегда был его поклонником, но пока он не может проявить все свои возможности, и поэтому не оправдывает наших ожиданий".

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