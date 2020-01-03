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Зидан признал, что Реал может не взять титулов в этом сезоне

Зидан признал, что Реал может не взять титулов в этом сезоне
17:58 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Зинедин Зидан призывает не делать трагедии, если Реал останется без трофеев в этом сезоне.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о задачах команды на вторую половину нынешнего сезона.

"Мы можем ничего не выиграть в 2020 году? Провал — это не пытаться и не отдавать все силы. Вот это и есть провал. Важно отдавать на поле все силы, а потом мы посмотрим, что произойдёт. Кто-то станет чемпионом Примеры, а кто-то выиграет Лигу чемпионов. Все остальные — неудачники? Я так не считаю.

Мы знаем, насколько сложно выиграть Лигу чемпионов, поскольку там выступают очень сильные команды, но в чемпионате очень много матчей, поэтому здесь тоже очень трудно занять первое место", — приводит слова французского специалиста Marca.

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"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Команда Зидана отстаёт от "Барселоны" на два очка

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ФК Реал, Примера, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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